Челябинке удалили опухоль весом 20 килограммов

Челябинке удалили гигантскую миому матки. Уникальную операцию провели специалисты городской больницы №5.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве,

пациентка много лет не придавала значения большому размеру живота, так как всегда была полной. Однако когда застегнуть сапоги или просто наклониться стало проблемой, женщина решила заняться коррекцией веса и обратилась к врачу.

Предложенная специалистом программа работала: вес пошел в низ, но живот не уменьшался. Женщину отправили на дополнительные обследования и выявили

миому матки.

Пациентка, как выяснилось, последние 10 лет не посещала гинеколога. Поэтому трудно было установить, с какого момента опухоль начала расти и за какой период она достигла таких огромных размеров. Первые признаки заболевания женщина обнаружила ещё в 2019 году, а обследование начала проходить в июне 2022. К специалистам ГКБ №5 она попала осенью.

Как правило, такие большие опухоли – быстрорастущие и часто перерождаются из доброкачественной в злокачественную, отмечают медики. В этом случае происходит врастание новообразования в другие органы и крупные сосуды. Процесс непредсказуем, поэтому женщине повезло, что при исследовании перерождения опухоли не обнаружили.

Операцию проводили одновременно четыре специалиста: два акушера-гинеколога, хирург и уролог. Необходимо было не только извлечь опухоль, но и отделить её от окружающих тканей, с которыми она спаялась. Доктора говорят, что операция в своем роде уникальная: оперировать было сложно, поскольку вмешательство несло в себе много рисков.

«Во время операции была мужская работа – это ведь как бутыль для кулера держать, по весу то же самое», – рассказал хирург Владимир Плаксин.

Опухоль весила 19 килограммов 800 граммов.

Одним из последствий многолетнего давления опухоли стал илеофеморальный тромбоз – закупорка сосудов нижних конечностей. Три года назад заболевание дало о себе знать – нога болела и опухала, был дискомфорт при ходьбе. Тогда женщина обратилась к специалистам ОКБ №3 и проблему устранили, но причина осталась.

Сейчас женщина восстанавливается по наблюдением врачей.

А медики напоминают, что женщинам необходимо ежегодно проходить обследование у гинеколога.

Челябинск, Софья Артемьева

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