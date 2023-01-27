В России предложили изымать дачи и землю у тех, кто 3 года не платит взносы

В России предложили изымать дачи и земельные участки, если собственники в течение 3 лет не платят целевые и членские взносы. С такой инициативой в федеральное правительство обратились риелторские компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас, согласно законодательству, изъять и продать дачи неплательщиков можно только, если размер долга достиг стоимости недвижимости. При этом срок исковой давности по задолженности составляет всего 3 года, поэтому подобные ситуации возникают крайне редко.

В итоге долги чаще всего списываются. А у садовых товариществ сокращается бюджет на развитие, так как взносы в числе прочего включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры и электроэнергию, пишут «Известия» со ссылкой на главу центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова.

По словам специалистов, как правило, взносы перестают поступать за заброшенные участки. Часто бывает, что владелец умер и не оставил наследников. Сейчас в садовых товариществах таких участков около 10% – 20%.

Авторы инициативы предлагают увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с 3 до 10 лет: «Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом», – говорится в письме в кабмин.

При этом отмечается, что минимизации рисков необходимо предусмотреть механизм поддержки слабо защищенных слоев населения, накопивших долги из-за того, что попали в трудную жизненную ситуацию. И особо прописать ситуацию изъятия дачного участка с домом, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье.

Москва, Анастасия Палей

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