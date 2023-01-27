Южноуральцев попросили не выезжать на дороги

На Южном Урале идет снег – это рядовое для зимы событие традиционно вызвало проблемы на дорогах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра в Челябинске автомобильные пробки оценивались в 8 баллов, к моменту публикации – сократились до 7.
Мэрия попросила автомобилистов отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. И предупредила, что дороги будут посыпать реагентами.
Коме того, настоятельно рекомендуют отказаться и от дальних поездок:
«Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда, – говорят в ГИБДД. – При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров».
Снег будет идти целый день.
Челябинск, Павел Зварзин
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