В центре Челябинска ограничат движение троллейбусов

Два челябинских троллейбуса, идущих через центр города, изменят маршруты на выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с модернизации контактной сети в рамках концессионного соглашения с 0:00 28 января до 5:00 30 января и с 0:00 4 февраля до 5:00 6 февраля будет закрыто движение троллейбусов по Свердловскому проспекту от улицы Труда до Комсомольского проспекта.

В связи с этим троллейбус №7 будет ходить по следующем маршруту: ЧМЗ – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ (обратно через ДС «Юность» – Алое поле – Энгельса).

Маршрут троллейбуса №12 будет выглядеть так: Молдавская – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ (обратно через ДС «Юность» – Алое поле – Энгельса).

Для того, чтобы попасть в район перекрытого участка, горожанам предлагают воспользоваться автобусами №№9, 15, 18, 31, 34, 71. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.

Челябинск, Павел Зварзин

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