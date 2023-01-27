В Челябинске вспыхнул трамвай с пассажирами

В Челябинске на остановке загорелся трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 января, на остановке «Больница скорой помощи» на северо-западе Челябинска.

Около 8:00 загорелся трамвай, следовавший по маршруту №14. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в момент возгорания в салоне находились 15 пассажиров. Они покинули вагон самостоятельно.

Огонь ликвидировали до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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