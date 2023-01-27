Детский проект уральских металлургов отмечен наградой всероссийского конкурса

Проект детского загородного центра ММК выиграл награду национального конкурса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», программа «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+» загородного центра «Уральские зори», который входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК», получила диплом Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организаций отдыха детей и их оздоровления».

Конкурс традиционно проводится после завершения летней оздоровительной кампании в два этапа: победители на региональном уровне выходят в национальный отбор. В 2022 году во всероссийском этапе приняло участие 448 работ из 74 субъектов Российской Федерации, включая программу «Уральских зорей» и программу профильной смены ДООЦ «Горное ущелье» «Образовательный интенсив «Project.mgn». По итогам конкурса, авторский коллектив программы «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+» был награжден дипломом II степени в номинации «Программы стационарных лагерей».

Совместная программа детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» и Института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова направлена на формирование у детей soft-компетенций, связанных с личностными качествами, интеллектом и коммуникациям. К ним относятся организованность, любознательность, хорошая память, умение планировать и многие другие качества и навыки, особенно ценные в современном быстро меняющемся мире. Программа проводится в формате летних тематических площадок с акцентом на развитие деятельностно-коммуникативных и личностно-ориентированных навыков каждого ребенка.

Актуальность программы также связана с усилением гуманистических тенденций в жизни современного общества, большим акцентом в образовании на личность ребенка и его индивидуальное развитие. Она основана на теории множественного интеллекта и высокоэффективных методиках обучения надпрофессиональным навыкам XXI века, которые подчеркивают уникальность каждого ребенка и помогают развивать его сильные стороны. Возможность живого общения в загородном лагере с педагогами высшей школы, работающими на разных направлениях подготовки, а также участие детей в интерактивных квестах, дискуссиях и презентациях помогают росту самооценки детей и становятся мощнейшим стимулом их саморазвития.

Активности и занятия программы «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+» повышают у участников интерес к различным наукам и помогают разобраться в профессиях, связанных с межличностным общением, способствуют формированию коммуникативных, социальных и психологических компетенций. В течение смены ребята собирают наклейки за прохождение занятий и испытаний, а после ее завершения получают призы и сувениры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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