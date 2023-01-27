В Челябинске семь чиновников солгали в декларациях о доходах

Семеро сотрудников одной из районных администраций скрыли информацию о своих доходах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии коррупции» муниципальными служащими администрации района.
В ходе проверки выяснилось, что сразу семь чиновников предоставили недостоверные сведения о своих доходах и расходах за 2020-2021 годы.
Прокуратурой района внесено главе администрации Центрального района представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
По результатам рассмотрения представления 7 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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