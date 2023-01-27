Работой скорой помощи на Южном Урале теперь занимаются СКР и прокуратура

Система здравоохранения Южного Урала оказалась под пристальным вниманием силовых структур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы увеличения кадров, подвижного состава и инфраструктуры в системе скорой и неотложной медицинской помощи в Челябинской области придется решать следователям и прокурорам.

Так, уже в настоящее время в области, по запросу депутатов Госдумы, расследуются несколько уголовных дел, возбужденных после гибели детей. Во всех случаях машины скорой помощи добирались до пострадавших через несколько часов после вызова.

Лишь после возбуждения уголовных дел власти открыли новый пост скорой медицинской помощи для обслуживания микрорайона Белый Хутор в Сосновском районе, а также увеличили число медиков и водителей «скорой» в муниципалитете. Хотя и до этого жители района годами жаловались на проблемы со «скорой».

А в конце прошлого года скандал разразился в Нязепетровском районе: жители сразу нескольких поселений узнали о планах по закрытию у них пунктов неотложной медицинской помощи. Этими действиями властей и руководства районной больницы (подчиняющейся региональному минздраву) занимается прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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