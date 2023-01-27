Челябинская область вошла в число регионов с максимальным падением доходов бюджета

Доходы южноуральской казны снизились в 2022 году на 8%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская области оказалась в десятке субъектов Российской Федерации с наибольшим сокращением бюджетных доходов. Таковы данные рейтингового агентства АКРА.

Лидером по росту доходов среди российских регионов стала Сахалинская область. В 2022 году поступления в ее бюджет выросли на 57%. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (+40%), Санкт-Петербург (+38%), Кемеровская область и Крым (+32%). У следующих в десятке регионов рост бюджета оказался меньше 30%, но больше 20%. Это Мордовия (+29%), Татарстан (+27%), Кабардино-Балкария, Коми (по 24%) и Ингушетия (+22%).

Аутсайдерами по динамике поступлений стали металлургические центры – Липецкая (-18%) и Белгородская (-13%) области. Третью строчку с конца занимает Мурманская область (-11%).

Оказалась среди отстающих и Челябинская область. Регион делит 4-6 места с Магаданской и Вологодской областями. У всех трех субъектов спад доходов составил по 8%. Далее следуют Красноярский край и Калининградская область (по 4% падения), а также Еврейская АО и Тюменская область (-4% в обоих регионах).

Динамика поступлений в основном обусловлена динамикой налога на прибыль, отмечают в АКРА. И в этом плане неудивительно, что в десятке аутсайдеров минимум четыре региона с преобладанием металлургических производств.

«У металлургов после сверхприбылей 2021 года 2022 год был очень сложным, в результате это [негативно] отразилось на доходах регионов, на территории которых сконцентрирована металлургия, – цитирует РБК старшего директора – руководителя группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елену Анисимову. – Субъекты, зависящие от компаний, занятых в добыче углеводородов, наоборот, получили значительный прирост поступлений по налогу, особенно за первую половину года, что и отразилось на результате в целом».

Вместе с тем, она же отметила, что, например, Мордовия, Крым и Кабардино-Балкария оказались в десятке лидеров по приросту бюджетных доходов благодаря существенному увеличению безвозмездных поступлений.

Интересно, что Челябинской области нет среди регионов-лидеров по падению налоговых и неналоговых доходов бюджета, а также по падению налога на прибыль. Между тем, поступления в бюджет складываются из налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального центра. В таком случае логично предположить, что падение доходов южноуральского бюджета связано с резким сокращением финансирования из российской казны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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