В ГИБДД Челябинской области утвердили начальника

Полковник полиции Иван Путков утвержден в должности начальника областного управления ГИБДД. Об этом сообщили сегодня на заседании расширенной коллегии главного управления МВД России по Челябинской области.

Как перелает корреспондент РИА «Новый День», прежний руководитель ведомства Андрей Харцызов в мае 2022 года в возрасте 52 лет ушел на пенсию. Исполнять обязанности начальника региональной ГИБДД назначили 39-летнего Путкова.

12 января министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ об его утверждении в должности, но коллективу сообщили об этом только сегодня.

Челябинск, Павел Зварзин

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