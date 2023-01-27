Эксперты ожидают падения продаж квартир среднего класса и выше в новостройках

Участники строительного рынка предсказали рост продаж только недорогого жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Единого реестра застройщиков, темпы продаж квартир эконом-класса в 2023 году будут расти благодаря программам господдержки ипотечного кредитования. Таковы результаты онлайн-голосования застройщиков и IT-компаний, прошедшего в ходе конференции «Цифровизация в девелопменте. Итоги 2022. Планы 2023».

При этом продажи в более высоких классах (комфорт и бизнес) могут просесть из-за того, что здесь госпрограммы практически не востребованы и высока ценовая конкуренция со вторичным рынком.

Так, 38% респондентов уверены, что спрос на дешевые квартиры в новостройках в наступившем году увеличится. Еще 36% считают, что продажи сохранятся на прежнем уровне. И только 16% участников опроса предполагают, что число квартир-эконом класса, реализованных в 2023 году, снизится.

В свою очередь, роста продаж жилья комфорт-класса ожидают лишь 15% проголосовавших. 27% надеются, что показатели останутся на уровне 2022 года, и 38% считают, что они снизятся.

Что касается квартир бизнес-класса и выше, то 50% респондентов уверены: их продажи будут снижаться. 16% участников опроса думают, что ситуация окажется схожей с 2022 годом. И лишь 13% не исключают роста продаж

Челябинск, Виктор Елисеев

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