Житель Трехгорного избил стоматолога из-за молочного зуба

В уральском ЗАТО отец пациентки набросился на стоматолога.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 января, в одной из стоматологических клиник в ЗАТО Трехгорный.
Мужчина привел на прием маленькую дочь и попросил, чтобы врач вырвал ей молочный зуб. Осмотрев девочку, стоматолог сказал, что считает необходимым постороннее вмешательство. Услышав отказ, южноуралец набросился на медика, стал бить в лицо и душить.
По словам свидетельницы расправы, посетители клиники также стали невольными очевидцами драки, так как отец ребенка и врач выбежали из кабинета в коридор. Перепуганные пациенты поспешили ретироваться, а дочь несдержанного горожанина подняла плач.
«Сотрудники поликлиники вызвали полицию, – цитирует lenta.ru присутствовавшую при инциденте женщину. – Всем пациентам пришлось разойтись, стоматолог серьезно пострадал».
Сейчас подробности происшествия выясняет полиция.
Челябинск, Виктор Елисеев
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