Житель Трехгорного избил стоматолога из-за молочного зуба

В уральском ЗАТО отец пациентки набросился на стоматолога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 января, в одной из стоматологических клиник в ЗАТО Трехгорный.

Мужчина привел на прием маленькую дочь и попросил, чтобы врач вырвал ей молочный зуб. Осмотрев девочку, стоматолог сказал, что считает необходимым постороннее вмешательство. Услышав отказ, южноуралец набросился на медика, стал бить в лицо и душить.

По словам свидетельницы расправы, посетители клиники также стали невольными очевидцами драки, так как отец ребенка и врач выбежали из кабинета в коридор. Перепуганные пациенты поспешили ретироваться, а дочь несдержанного горожанина подняла плач.

«Сотрудники поликлиники вызвали полицию, – цитирует lenta.ru присутствовавшую при инциденте женщину. – Всем пациентам пришлось разойтись, стоматолог серьезно пострадал».

Сейчас подробности происшествия выясняет полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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