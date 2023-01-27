«Трактор» уступил «Барысу» и вернулся на дно Восточной конференции

Челябинский «Трактор» в гостях проиграл астанинскому «Барысу» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет хозяева. На 9-й минуте встречи Александр Борисевич пробил голкипера челябинцев – 1:0.

Две минуты спутя Энтони Луис удвоил преимущество астанинцев. На 15-й минуте матча, наконец, отметился защитник «Трактора» Роб Хэмилтон – 1:2.

Второй период полностью остался за казахстанским клубом. Хотя результативными оказались последние две минуты, когда Алекс Грант за 56 секунд оформил дубль, сделав счет 4:1 в пользу «Барыса».

В третьей двадцатиминутке челябинцы бросились на штурм ворот хозяев. И он оказался достаточно успешным. На 45-й минуте Михаил Котляревский сокращает счет – 2:4. А на 40-й он же сокращает отставание до минимума. Но это пока все, на что хватает «черно-белых».

«Трактор» терпит поражение от «Барыса» со счетом 3:4 и занимает последнее место в таблице Всточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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