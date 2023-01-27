«Металлург» не смог одолеть «Ак Барс»

Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» из Казани в овертайме – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 7-й минуте встречи счет открыл Вячеслав Войнов, выведя вперед казанский клуб – 1:0.

Магнитогорцы не остались в долгу, и на 14-й минуте Павел Акользин в меньшинстве сравнивает счет – 1:1.

Впрочем, и дальше хозяевам суждено было оставаться догоняющими. На 32-й минуте встречи магнитогорцы допускают ошибку, играя в большинстве, и Кирилл Семенов вновь выводит казанцев вперед – 2:1

На 5-й минуте третьего периода Коди Кёрран сравнивает счет. Оставшиеся 15 минут проходят без забитых шайб, и игра переходит в овертайм.

Но удача сегодня не на стороне южноуральцев. В дополнительное время вновь отличается Кирилл Семенов – 3:2 в пользу «Ак Барса».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»