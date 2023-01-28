28-30 января ожидаются следующие события – Челябинск

28.01.2023, суббота
-
10:00 Челябинск – Ярмарка вакансий, организованная Центром занятости населения города Челябинска и ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Дворец культуры ПАО «ЧМК», ул. Ярослава Гашека, 1)
-
10:00 Челябинск – Клуб «Русский сарафан»: встреча «Особенности русского обрядового костюма. Шитье женской рубахи» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
10:30, 11:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Шахматный рыцарь»: обучение игре в шахматы (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
-
11:00 Челябинск – Открытие II Форума педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области (отель Radisson Blue, ул. Труда, 179, зал Galaxy)
-
11:00 Челябинск – Первая встреча международного волонтерского движения «Клуб 28 петель» (волонтерское вязание изделий для недоношенных детей) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
12:00, 14:00, 16:00 Челябинск – Традиционные сборные экскурсии на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
-
14:00 Челябинск – Искусствовед Анастасия Степанова познакомит с талантливыми представителями династии Суриковых – Кончаловских – Михалковых в рамках выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
-
14:30 Челябинск – Квиз ко Дню студента для учащихся МБОУ лицей №11 (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
15:00 Челябинск – Школа медиакоммуникаций ЧелГУ: Кто такой проектный менеджер в маркетинге и как им стать (ЧелГУ, третий корпус, пр. Победы, 162в, ауд. 402)
29.01.2023, воскресенье
-
10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
-
11:00 Челябинск – Клуб «Берегиня»: встреча «Узоры русских ремесел – письма из прошлого» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
-
11:00 Челябинск – Мастер-класс по лепке «Снежинки» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
-
12:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
-
12:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию розы из мастики для школьников (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
-
12:00 Челябинск – Концерт «Возвращение к Высоцкому» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
13:00 Челябинск – Кавер-пати «Beatles forever» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
-
14:00 Челябинск – Нескучный день в библиотеке: играем в настольные игры (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
-
14:00 Челябинск – Открытый урок по капоэйре для взрослых и детей с 4 лет от школы ABADÁ-Сapoeira (Спортивный клуб «Баланс», ул. Образцова, 26а)
-
14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Клуб «Струны души»: встреча «Песни В. Высоцкого» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube