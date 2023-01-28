В Челябинской области не умеют читать и писать почти 2 тысячи человек

Почти 2 тысячи жителей Челябинской области не умеют читать и писать. Причем, это не «глубокие старики», а еще вполне молодые люди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году. В Челябинской области насчитали 3 млн 431 тыс 224 человека. В трудоспособном возрасте и старше находятся 83,5% южноуральцев или 2 млн 865 тыс человек.

Из них высшее образование получили 535 тысяч или каждый пятый. Среднее специальное образование имеют 1 млн 48 тыс, еще 415 тыс закончили только школу. А 1 тыс 850 жителей области заявили, что они неграмотные.

Напомним, неграмотным считается это человек, который не умеет читать, никогда этого не умел и не учился. Соответственно, писать он тоже не умеет.

Больше всего тех, кто – по их словам – не умеет читать и писать, в возрастной группе от 30 до 34 лет – 206 человек. Почти столько же – 196 неграмотных в возрастной группе от 35 до 40 лет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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