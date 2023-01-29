«Трактор» потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» на домашней арене не дал челябинскому «Трактору» ни шанса – 6:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напор хозяев челябинские хоккеисты смогли сдержать лишь в первом периоде, закончившемся при нулевой ничьей.

Уже на 25-й минуте встречи Вадим Шипачев с подачи Кирилла Петрова и Дмитрия Кагарлицкого выводит казанцев вперед – 1:0. Шесть минут спустя Станислав Галиев завершает розыгрыш Вадима Шипачева и Александра Радулова – 2:0.

В третьей двадцатиминутке разгром продолжился. На 42-й минуте Кирилл Петров с передачи Дмитрия Кагарлицкого и Василия Токранова увеличивает отрыв – 3:0. На 49-й минуте встречи, реализовав численное преимуществе 5 на 3, Дмитрий Кагарлицкий при поддержке Вадима Шипачева и Александра Радулова вколачивает четвертую шайбу в ворота «Трактора».

На 56-й минуте отличается уже Александр Радулов, с подачи Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова увеличивая разрыв до пяти шайб. Наконец, за минуту до финальной сирены Станислав Галиев замыкает розыгрыш Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого – 6:0 в пользу «Ак Барса».

Челябинск, Виктор Елисеев

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