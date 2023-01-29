«Магнитка» уступила «Витязю»

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл подмосковному «Витязю» – 1:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче в Балашихе открыли хозяева.
На 17-й минуте встречи Владислав Кара завершил розыгрыш Степана Старкова и Романа Абросимова – 1:0 в пользу «Витязя».
На 21-й минуте матча Данила Юров с подачи Артема Минулина и Коди Керрана сравнивает счет, и начинается безголевое соперничество, продлившееся на протяжении двух периодов и овертайма.
Лишь в серии буллитов хоккеисты подмосковного клуба смогли вырвать у магнитогорцев победу – 2:1.
Челябинск, Виктор Елисеев
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