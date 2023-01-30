Организаторов автогонок на озере в Челябинской области привлекут к ответственности

Автогонщиков, устроивших «покатушки» на озере Калды, накажут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, автомобильные гонки на Калдах велись с нарушением природоохранного законодательства. Виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, тревогу в середине января начавшегося года забили рыбаки, столкнувшиеся с дрифтерами, разъезжавшими по льду озера, расположенного в Кунашакском районе. Дело дошло до столкновений, когда охрана мероприятия, проходившего на Калдах с участием автомобилистов, просто выставила пришедших рыбачить любителей.

Когда рыбаки рассказали о произошедшем, в министерстве экологии региона заявили, что гонки проходили без разрешения и начали проверку.

«Первый месяц нового 2023 года оказался не самым спокойным для жителей деревень и сел неподалеку от озера Калды, а также местных рыбаков, возмущенных регулярным проведением на льду озера автомобильных гонок, – рассказали представители ведомства. – В связи с многочисленными обращениями граждан в министерство экологии Челябинской области по данному поводу были проведены контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых специалистами регионального государственного экологического надзора зафиксированы нарушения со стороны организаторов отдыха для любителей экстремального вождения».

В настоящий момент ведется работа по привлечению виновных лиц к ответственности, сообщили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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