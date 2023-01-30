Южноуралец получил срок за изнасилование и убийство девушек 30 лет назад

В Миассе суд вынес приговор по делу об убийстве и изнасиловании девушек в 1992 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал 55-летнего местного жителя виновным в изнасиловании и убийстве.

Преступление произошло в сентябре 1992 года в садовом домике, расположенном в СНТ «Калинушка» в Миассе. Тогда двое пьяных молодчиков изнасиловали двух девушек. На следующее утро они задушили своих жертв и закопали трупы в лесу.

В 1993 году уголовное дело приостановлено производством в связи с неустановлением виновных.

В январе 2022 года предварительное следствие по делу возобновлено. Одного из виновников преступления задержали, другой до сих пор находится в розыске.

Суд с учетом рецидива приговорил миассца к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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