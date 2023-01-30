Глава СКР потребовал отчета о расследовании пожара из-за молнии в жилом доме под Челябинском

Председатель СКР сам проверит результаты расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в микрорайоне Залесье.

На днях стало имзвестно о прекращении расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг. Напомним, пожар произошел в июне 2022 года в поселке Залесье, расположенном на территории Сосновского района.

Причиной возгорания стала молния, попавшая в здание. Дом частично пострадал, стоимость восстановления кровли регоператор капитального ремонта оценил в 6 миллионов рублей.

Жильцы дома винят во всем застройщика, не обеспечившего здание громоотводом. Правда, компания уже два года как обанкротилась. Кроме того, часть вины, по мнению южноуральцев, может лежать и на управляющей компании. Однако следователи решили, что требования к установлению молниеуловителя соблюдены: он размещен на соседнем доме, и загоревшееся здание попадает в радиус его зоны защиты.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела.

«В СМИ сообщается об обращении жителей поселка Залесье Челябинской области в следственные органы с требованием возобновить расследование уголовного дела по факту пожара, возникшего летом 2022 года после попадания молнии и уничтожившего часть многоквартирного жилого дома. Жители считают, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии», – рассказали в силовом ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними.

Челябинск, Виктор Елисеев

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