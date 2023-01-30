В Челябинске готовятся ко второму этапу благоустройства набережных

В мэрии Челябинска анонсировали продолжение обросшей скандалами серии проектов благоустройства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления архитектуры Челябинска, власти продолжают облагораживать набережную реки Миасс.

Первый этап приведения в порядок прибрежной зоны в городской черте областного центра, растянувшейся на 60 километров, длился несколько лет. В течение этого времени была благоустроена территория в центральной части города, от Свердловского проспекта до развязки на улице Братьев Кашириных.

Сейчас идет подготовка ко второму этапу работ – на северо-западной части реки: от Свердловского проспекта до улицы Академика Королева (затем до Шершней).

«Развитие набережной движется на северо-запад, так как это самый густонаселенный район города, где строятся жилые комплексы, а также крупные общественные центры», – отметили в мэрии.

Отрезок от Свердловского проспекта до Шершневского водохранилища занимает 7,6 километров. В отличие от центрального, он мало освоен, и поэтому местами набережную там нужно строить с нуля: укреплять берег защитными сооружениями от подтопления прилегающих территорий, строить инженерные сети, в том числе ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, проводить благоустройство.

Весь отрезок до Шершней не получится благоустроить одномоментно из-за разного состояния берегов, планировки территории и форм собственности, признают чиновники.

Так, к настоящему моменту уже утвердили план работ для левого берега от улицы Академика Королева до Свердловского проспекта, а также строительства велопешеходного моста, который входит в границы благоустройства участка. Правда, возведение сооружения, которое ранее обещали сдать к Дню города в 2023 году, теперь планируется начать лишь в 2024 году.

Кроме того, начата подготовка к проектно-изыскательским работам для укрепления берега и придания ему правильной формы, разрабатывается документации по планировке территории для формирования земельных участков набережной.

Третий этап комплекса работ– благоустройство набережной от Братьев Кашириных до Ленинградского моста. Благоустройство остальной части реки начнется после завершения первых трех этапов.

Напомним, работы по благоустройству набережной в Челябинске начались несколько лет назад, и за это время успели обрасти многочисленными скандалами.

Так, для благоустройства одного из участков умудрились разработать сразу два проекта, причем один из них власти получили бесплатно. Но даже получив один из проектов безвозмездно, в мэрии решили объявить аукцион на разработку новых предложений. После этого сорвали срок сдачи участка набережной в районе музея истории Южного Урала и РК «Мегаполис». А позднее выяснилось, что аукцион на выполнение работ по благоустройству участка на правом берегу от улицы Красной до улицы Кирова провели уже после того, как их выполнение уже фактически началось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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