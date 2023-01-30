В Челябинске задержали стрелявшего по окнам в густонаселенном микрорайоне

В Челябинске задержали подозреваемого в стрельбе по окнам в микрорайоне «Академ Riverside».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели жилого комплекса пожаловались в полицию, что в окнах их квартир в доме №60 по Университетской набережной появились отверстия от пуль.

Полиция задержала 19-летнего безработного парня, у него изъяли пневматическую винтовку, которое он пытался спрятать.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра провели баллистическую экспертизу, которая подтвердила, что выстрелы произведены именно из этого оружия, – сообщили в в ГУ МВД по Челябинской области. – Молодой человек признался полицейским, что именно он в вечернее время стрелял из пневматики в направлении соседнего дома. Свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся».

Теперь стрелка по окнам ждет суд. Кроме того, ему придется возместить причиненный соседям материальный ущерб.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»