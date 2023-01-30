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Понедельник, 30 января 2023, 17:20 мск

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«Челябметрострой» признали банкротом

Акционерное общество «Челябметрострой» признали банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд.

Как уже сообщал «Новый День», до 2020 года «Челябметрострой» был единственным подрядчиком по строительству и содержанию челябинского метро. Однако в 2020 году они не смогли выиграть очередной контракт, уступив его конкурентам из Екатеринбурга. После этого компания заявила о массовом сокращении сотрудников, но не смогла вовремя рассчитать своих работников.

Те передали право требования долга на сумму более 300 тысяч рублей третьему лицу, которое и подало иск о несостоятельности компании.

Арбитражный суд принял решение выставить на торги все имущество банкрота. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Челябинск, Павел Зварзин

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