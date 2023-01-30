В Челябинской области девятилетний школьник сбежал от матери-изверга

СКР начал проверку после побега школьника из дома в Каслинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, информация о ЧП появилась в социальных сетях.

Как рассказали южноуральцы, жительница поселка Береговой Каслинского района несколько лет истязала и избивала своего сына. Наконец, не выдержав измывательств, 9-летний мальчик убежал к соседям.

Известно, что женщина воспитывала сына одна. Правда, особенно за ребенком не следила, злоупотребляла спиртным. Продукты домой покупала редко, зато регулярно избивала мальчика.

Несмотря на многолетние унижения, ребенок хорошо учился, и учителя даже не предполагали, что дома он живет, как в аду.

Обо всем педагоги узнали, когда школьник убежал из дома и несколько дней прожил у соседей. После этого ребенка поместили в приют.

СКР начал доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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