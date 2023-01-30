В центре Челябинска строительный рынок превратят в жилой дом

Строительный рынок в центре Челябинска отдали под жилую застройку.

Как передает корреспондет РИА «Новый День», мэрия Челябинска заключила очередной договор о комплексном развитии территории. Речь идет об участке, ограниченном улицами Братьев Кашириных, Краснознаменная, Косарева и Партизанская. Сейчас там располагается строительный рынок.

Инвестор в течение 5 лет собирается возвести на этом месте один жилой долом с общей жилой площадью 40 тысяч квадратных метров. А также подземный паркинг и торговый центр.

Строительство должно начаться через год.

Кроме того, состоялись аукционы на комплексное развитие территорий на участках в границах улицах Пушкина, Свободы, Тимирязева, Плеханова и Артиллерийская, проспект Победы, Меридиан. Во втором случае – это незастроенная территория, с одной стороны которой оживленный проспект, с другой – грузовая трасса и железная дорога.

Челябинск, Павел Зварзин

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