Челябинская область столкнулась с риском деиндустриализации

На Южном Урале жители покидают города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начиная с 2018 года в Челябинской области наблюдается постепенное, но неуклонное сокращение доли городского населения. Подобный тренд является признаком серьезных социально-экономических проблем и очевидным «маркером» появившейся угрозы деиндустриализации региона. Об этом заявил экономист Сергей Гордеев.

Ранее доля сельского населения Челябинской области последовательно снижалась, достигнув в 2018 году минимального уровня в 17,29%, а затем, пусть незначительно, но стабильно начала возрастать.

«Анализ изменения численности городского и сельского населения Челябинской области (по данным Росстата) выявляет весьма проблемную картину динамики городского социума. С 2018 года в Челябинской области наблюдается тенденция стремительного сокращения городского населения – ярко выраженный нелинейный тренд нарастающего спада», – отмечает эксперт.

В абсолютных значениях численность городских жителей региона в 2021 году сократилась более чем на 20 тысяч человек. Эта величина едва ли не на порядок обгоняет сокращение сельского населения, отмечает Сергей Гордеев.

Исход именно городского населения из ведущего индустриального региона РФ, где имеется целый ряд крупных городов и «миллионник» Челябинск, в которых проживает почти две трети населения, противоречит всей логике современного развития, отмечает экономист. Однако, с другой стороны, эта ситуация по-своему логична. Она обусловлена углубляющейся социальной проблемой: неудовлетворенностью горожан качеством жизни в регионе и ее перспективами.

«Причины таких настроений понятны. По многим удельным, а не объемным показателям социального развития (уровня и качества жизни), Челябинская область постепенно опускается вниз, занимая места уже в третьем и пятом десятке соответствующих рейтингов, а то и замыкает их (это прежде всего касается экологии). В таких условиях просто неизбежен отток в другие, более успешные регионы наиболее мобильной и востребованной части городского населения – специалистов высокой квалификации. Далее, при дефиците кадров, сокращаются индустриальные и сервисные возможности региона и круг замыкается. Упрощенное восприятие проблемы «дефицита кадров» и наращивание переподготовки специалистов тут мало что даст, их отток в другие регионы только вырастет», – рассуждает Гордеев.

При этом объективная картина качества жизни в Челябинской области отсутствует, считает он. Последнее репрезентативное комплексное исследование – опрос удовлетворенности (неудовлетворенности) населения городов и районов условиями и качеством жизни, проводилось в Челябинской области в далеких 2012 – 2014 годах. В итоге неизбежно возрастают риски неверных решений, неэффективности преобразований городской среды, которые усиливаются возможностью местных властей подавать сомнительные городские проекты, оплачиваемые из бюджетов, в качестве общественно значимых, отмечает эксперт.

Очевидный абсурд и экономическая бессмысленность ряда решений «зачеркивает» перспективы построения комфортной городской среды и роста качества жизни для наиболее требовательных и конкурентоспособных категорий горожан, уверен экономист.

Обилие подобных решений, а также неудовлетворительные объяснения чиновниками все более явных социо-эколого-экономических проблем при отсутствии заметных перемен в качестве жизни к лучшему, существенно подрывают веру жителей в дальнейшие перспективы городов региона, замечает он.

«Выправление ситуации требует решительного выхода из сложившейся многолетней региональной управленческой «колеи» и прекращения порочной практики выдачи желаемого за действительное. Поиск «простых» решений вроде массового привлечения трудовых мигрантов лишь усугубит ситуацию», – заявляет эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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