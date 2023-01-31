31 января ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием нового руководителя Челябинской таможни Михаила Пономарева, его первого заместителя Эдуарда Туранова и заместителя Станислава Васева, посвященная итогам работы и планам Челябинской таможни (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)