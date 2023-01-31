31 января ожидаются следующие события – Челябинск

31.01.2023, вторник
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием нового руководителя Челябинской таможни Михаила Пономарева, его первого заместителя Эдуарда Туранова и заместителя Станислава Васева, посвященная итогам работы и планам Челябинской таможни (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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13:00 Челябинск – Репетиция спектакля в стиле рэп «Достоевский. Игра в..» и пресс-подход с режиссером и артистами (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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13:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, информационный центр социальной и правовой поддержки библиотеки)
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13:30 Челябинск – Заседание координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области с участием главы региона Алексея Текслера (Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска, ул. Энгельса, 107)
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15:00 Челябинск – Клуб «Вокруг периодики»: обзор журнала «Мир фантастики» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, зал периодики)
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