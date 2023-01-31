В лесу под Кыштымом на рабочего рухнуло дерево

В Челябинской области лесоруб пострадал во время работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в 20 километрах от Кыштыма, на одной из площадок лесозаготовки.

Во время работы спиленный ствол дерева сорвался и упал на одного из рабочих. 39-летний мужчина получил многочисленные переломы левой голени.

Напарник лесоруба вызвал скорую помощь и подвез врачей через лес, насколько было возможно, на своем автомобиле. Пострадавшему оказали первую помощь, обезболили, после чего к работе смогли приступить спасатели.

На спинальном щите мужчину эвакуировали через лесоповал к дежурному автомобилю, на УАЗе вывезли к автодороге, где передали раненого в карету скорой медицинской помощи, на которой его доставили в одну из больниц Кыштыма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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