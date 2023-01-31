Челябинка увела у Почты России больше четверти миллиона рублей

В Челябинске вынесли приговор сотруднице отделения почтовой связи, «забывавшей» сдавать деньги в кассу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал жительницу областного центра виновной в присвоении и растрате.

Суд установил, что с января по сентябрь 2021 года, занимая должность оператора отделения почтовой связи, она присвоила 280 тысяч рублей. Женщина получала от клиентов деньги в качестве оплаты за отправку почтовых отправлений, вносила недостоверные сведения в единую автоматизированную систему отделений связи, но средства в кассу не вносила, а присваивала себе.

В суде челябинка признала вину в полном объеме, частично возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил горожанку к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск УФПС Челябинской области АО «Почта России» о взыскании причиненного материального ущерба на сумму свыше 254 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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