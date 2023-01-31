На Южном Урале зафиксировали первые случаи бешенства в новом году

В двух районах Челябинской области животные погибли от бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в январе 2023 года на Южном Урале зафиксировано 2 случая заболевания животных бешенством: 21 января – домашний кот в селе Долгодеревенское Сосновского района и 24 января – домашняя кошка в деревне Уйско-Чебаркульская Октябрьского района.

Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них устанавлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, что в 2022 году подтверждены 60 случаев заболевания бешенством среди животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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