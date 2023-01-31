В челябинских гаражах полиция нашла контрафактные сигареты на 5,5 миллионов рублей

Челябинские полицейские изъяли десятки тысяч пачек сигарет с поддельными акцизами на сумму свыше 5,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский» задержали 38-летнего горожанина, подозреваемого в незаконном обороте нелегальных табачных изделий.

Во время обыска двух гаражей в поселке Сосновский, арендованных челябинцем, полицейские обнаружили свыше 48 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 5,4 миллиона рублей, маркированных, как показала экспертиза, поддельными акцизами.

Предварительно установлено, что мужчина приобретал контрафактный товар у неизвестных, после чего перевозил в родной регион, где сбывал его местным предпринимателям.

Следствием отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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