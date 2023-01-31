Прецедент: аудиторы Текслера взяли под свой контроль бюджет Миасса

В Челябинской области муниципальные власти впервые отказались от контроля за расходами собственной казны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в понедельник, 30 января, в Миассе состоялось подписание соглашения между собранием депутатов городского округа и КСП региона о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на областной уровень. Это первый подобный случай в регионе.

Такая возможность по передаче полномочий предусмотрена законодательством РФ, напомнили в надзорном органе. При этом с такой инициативой могут выступить депутаты представительного органа муниципалитета.

«Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Миасса», – заявили в региональной КСП.

Распространяться о причинах подобного решения в областной палате не стали, предложив обратиться за объяснениями в городской парламент, который и был формальным инициатором передачи контроля за бюджетом Миасса наверх.

Между тем, один из крупнейших городов Челябинской области остается одним из наиболее проблемных муниципалитетов региона. Так, в конце минувшего года обострилось противостояние между мэром Геннадием Тонких и городским собранием депутатов. В итоге отношения между исполнительным и представительным органами власти настолько накалились, что парламентарии отказались рассматривать подготовленный чиновниками проект бюджета на 2023 и планируемые 2024-2025 годы. В ситуацию пришлось вмешиваться региональному правительству.

Есть претензии к городским властям и у аудиторов. Так, в 2020 году региональная КСП упрекнула мэрию Миасса в том, муниципальные чиновники не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки еще в 2018 году.

Неудивительно, что инициатива по передаче контрольных полномочий на уровень региона была поддержана губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Кроме того, не исключено, что на переносе контроля над бюджетом с городского уровня могут настаивать крупные предприятия Миасса, изрядно подуставшие от постоянного раздрая между местными элитами, которые за долгие годы так и не смогли достичь компромисса. Тем более, что уже в текущем году может встать вопрос об избрании нового мэра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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