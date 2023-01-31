Южноуралец предстанет перед судом за изнасилование и убийство двадцатилетней давности

В Челябинской области будут судить за изнасилование и убийство, совершенные больше 20 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

По данным следствия, в сентябре 2001 года челябинец затащил незнакомую горожанку в строящееся здание в Советском районе областного центра. Здесь он надругался над женщиной, после чего убил. В течение продолжительного времени преступление оставалось нераскрытым.

В ходе расследования было проведено более 10 экспертиз: медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, биологическая и другие. Допрошено более 20 свидетелей. «Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности», – рассказали в следственном управлении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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