Челябинцы требуют усилить контроль за расходом тепловой энергии

Жители Челябинска требуют усилить контроль за расходом тепловой энергии.

Как передает РИА «Новый День», очередная волна возмущения поднялась, когда горожанами пришли платежки за декабрь. Коммунальщики объяснили резко возросшие суммы тем, что в декабре были морозы. В январе тоже выпало несколько морозных дней, но в целом месяц выдался теплее средних многолетних значений. Тем не менее, платежки опять приходят с внушительными цифрами.

«Вот сегодня пришла сумма за 4 комнатную квартиру 6780. На улице мороза не было, а суммы за отопление растут», – жалуется в соцсетях один горожанин.

«Окна в квартирах открытые, топим улицу», – отмечает другой.

А третий предлагает:

«На уровне городской администрации обязать управляющие компании и ЖЭКи оборудовать общедомовых приборы учёта расхода тепловой энергии средствами для передачи информации о показателях в интернете – для удаленного контроля собственниками жилых помещений. Думаю, проблемы начисления за отопление и конфликты частично решатся. При общении со своей УК на протяжении 5 лет я неоднократно указывал на ошибки в ведомостях, которые представляет ЖЭК в РСО для дальнейшего начисления. По моим подсчётам, показатели преднамеренно завышают: ведомость заполняется вручную, что позволяет указывать какие надо цифры, а не фактические.

Предложение было мною направлено в Интерсвязь для рассмотрения технической возможности. Но в любом случае нужна поддержка администрации города. Денежные средства думаю можно взять из Фонда капитального ремонта».

В мэрии на это предложение пока не отреагировали.

Челябинск, Павел Зварзин

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