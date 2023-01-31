В Челябинской области погибает озеро, от которого зависит жизнь двух поселений

Жители уральских сел обвиняют местные власти в бездействии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», три десятка лет обитатели села Дуванкуль (Увельский район) и поселка Грознецкий (Еткульский район) борются за сохранение озера Дуванкуль. Однако все их попытки привлечь внимание местных властей, как считают южноуральцы, наталкиваются на стену непонимания.

Полноценная история водоема началась в 50-е годы ХХ века, когда Дуванкуль соединили каналом с озером Большой Сарыкуль. Канал стал основным источником водоснабжения Дуванкуля, и когда в 1990-е годы его закрыли, озеро стало мелеть. Вода все дальше уходит от берегов, а водоем постепенно превращается в болото. Это несет все большие риски не только для хозяйственной жизни ближайших к нему села Дуванкуль и поселка Грознецкий, но и для жизни их обитателей.

В последние годы ситуация стала ухудшаться стремительно. На баланс канал местные власти не берут, а озеро погибает. Более того, как следует из ответа, полученного от прокуратуры, канал даже не признан официально гидротехническим объектом. А несколько лет назад один из земельных участков, по которому проходит водная артерия, приватизировали. И новый собственник попросту засыпал часть канала, проходящую по его земле.

«Пока чиновники думают и ищут решение, жители двух деревень – Дуванкуль и Грознецое – уже весной могут оказаться на грани выживания! Жители этих деревень оказались заложниками бюрократии и чиновничьего нежелания что-либо решать, – рассказывают южноуральцы. – Уже несколько лет уровень воды в озере Дуванкуль стремительно падает, озеро превращается в болото».

Гибель водоема делает жизнь местных обитателей невыносимой. «Уровень воды в колодцах катастрофически упал, а не секрет, что деревня живет в основном тем, что вырастили, мошкара летом такая, что детей на улицу не выпустишь. Сухой камыш создает угрозу пожара, в прошлом году был такой пожарище, что еле отбили дома, граничащие с озером. Дошло до того, что жителей деревни эвакуировали из-за угрозы пожара. Но ведь скоро снова лето, и, если оно будет жарким, ситуация повторится!» – опасаются южноуральцы.

Кроме того, в озере, бывшем некогда одним из объектов рыбного хозяйства (здесь даже действовала небольшая рыбная ферма), погибает рыба. Близлежащие леса и берега озера покидают многие виды краснокнижных птиц.

Жители поселка Грознецкого уже писали об этой проблеме в администрацию президента России, но обращение вернули местным властям. Жители Дуванкуля так же собирались привлечь внимание федерального центра.

Южноуральцы в отчаянии: придет ли им помощь, неизвестно. Ведь разговоры о необходимости принять канал на баланс ведутся с 2018 года, однако воз и ныне там.

В администрациях Увельского и Еткульского районов не смогли оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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