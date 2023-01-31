Челябинцы просят Котову разобраться с одним из перевозчиков

В Челябинске опять разгорается скандал вокруг маршруток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Металлургического района жалуются на перевозчика, обслуживающего маршрут №42.

«Очень важный маршрут для жителей Першино и не только – №42 – отдали какому-то частнику, по крайней мере так сказали в автобусном парке. Контактов не найти, – пишут горожане в группе «Пусть Котова знает» в соцсетях. – По заявленному маршруту транспорт не ходит. Люди подолгу стоят на остановке и уезжают на такси».

Челябинцы просят главу города проверить перевозчика и обеспечить стабильную работу маршрута.

Челябинск, Павел Зварзин

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