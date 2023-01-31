В Озерске юных спортсменов заставляют платить за лед

В Озерске дети, занимающиеся зимними видами спорта, не могут получить доступ к качественному льду. О проблеме в группе «Текслер, помоги!» в соцсетях рассказали родители юных фигуристов и хоккеистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе есть детско-юношеская спортивная школа, в которой работает секция фигурного катания. Но заниматься в ней можно только зимой, когда есть природный лед. Школе обещали, что дети смогут тренироваться на «Маяк-Арене», строившейся для хоккейного клуба градообразующего предприятия. Арену открыли в декабре, но… детям предложили платить за ее использование.

«Нам смогли предложить только аренду, – говорят родители. – Обещания предоставить лёд спортивной школе так и остались словами. Конечно, намного интереснее, когда родители несут деньги. Но арендовать лёд для регулярных тренировок очень дорого».

В аналогичной ситуации оказались и начинающие хоккеисты.

В итоге часть юных спортсменов уехала в Снежинск, где у ДЮСШ нет таких проблем, кто-то ездит в соседний Кыштым, но это далеко и не менее дорого, так как там тоже надо платить за аренду льда.

«В Озерске построена ледовая арена «Высота». Скоро открытие. Направляли запрос о предоставлении времени для секции ещё в ноябре прошлого года, ответа так и нет, на дворе конец января», – пишут родители и просят губернатора помочь в организации тренировок для детей в их родном городе. Реакции областных властей тоже пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»