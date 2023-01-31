В Челябинске задержали проректора педуниверситета

Одного из руководителей челябинского педуниверситета подозревают в получении взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука задержали сегодня, 31 января, на его рабочем месте.

В сопровождении силовиков он уехал на допрос.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области в отношении проректора ЮУрГГПУ и заместителя директора профессионально-педагогического института этого же вуза возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.

Следователи считают, что они получили от студентов более 20 тысяч рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. У следствия есть данные о причастности подозреваемых к аналогичным преступным эпизодам, работа по выявлению которых проводится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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