«Трактор» вырвал победу у попавшего в полосу турбулентности московского «Динамо»

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл «Динамо» из Москвы – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет в матче гости.

На 17-й минуте встречи Александр Скоренов, получив пас от Богдана Тринеева, пробил голкипера «черно-белых».

В перерыве после первого периода хозяева сумели собраться. На 30-й минуте Никита Тертышный после розыгрыша Владимира Ткачева и Роба Хэмилтона сравнивает счет – 1:1. А на 34-й минуте матча Максим Шабанов с подачи Алексея Бывальцева и Сергея Телегина выводит «Трактор» вперед – 2:1.

Челябинцы цепляются за победный счет, и уже не позволяют москвичам забить. Итог – 2:1, важная победа «черно-белых», но клуб по-прежнему остается на последней строчке Восточной конференции. «Динамо» же терпит третье поражение в четырех последних матчах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»