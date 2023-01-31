«Металлург» не смог прервать череды поражений

Магнитогорский «Металлург» в Череповце уступил местной «Северстали» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет уже на 4-й минуте встречи открыли хозяева. Отличился Руслан Абросимов, также баллы на свой счет записали Адам Лишка и Никита Рожков. На 15-й минуте матча Павел Денисов с подачи Руслана Абросимова увеличил разрыв – 2:0.

Во втором периоде, несмотря на все старания гостей, «Северсталь» продолжила наращивать преимущество. На 22-й минуте Макар Хабаров замкнул розыгрыш Давида Думбадзе и Руслана Абросимова – 3:0. И еще через минуту Давид Думбадзе после распасовки Дмитрия Моисеева и Руслана Абросимова озадачивает южноуральцев еще раз – 4:0.

Попытка хоккеистов «Металлурга» хотя бы сократить счет удалась лишь в третьей двадцатиминутке: после удаления у хозяев «лисы» заменили голкипера шестым полевым игроком и осадили череповчан. В итоге на 50-й минуте встречи Григорий Дронов после паса Брендана Лайпсика распечатал ворота «Северстали» – 1:4.

Но это была единственная шайба магнитогорцев в матче. Итог – третье подряд поражение «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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