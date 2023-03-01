1 марта ожидаются следующие события – Челябинск

08:30 Челябинск – Пресс-тур в поселок Лазурный (Красноармейский район), посвященный вопросам доставки граждан 65+ на диспансеризацию и профилактические осмотры в рамках национального проекта «Демография» (отъезд от министерства социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)