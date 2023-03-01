1 марта ожидаются следующие события – Челябинск

01.03.2023, среда
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08:30 Челябинск – Пресс-тур в поселок Лазурный (Красноармейский район), посвященный вопросам доставки граждан 65+ на диспансеризацию и профилактические осмотры в рамках национального проекта «Демография» (отъезд от министерства социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция по отмене отдельных квитанций за капитальный ремонт (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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10:30 Челябинск – Торжественное награждение педагогических работников и членов родительской общественности Челябинской области благодарственными письмами Минпросвещения России за добросовестный труд и личный вклад в воспитание подрастающего поколения (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)
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11:00 Челябинск – Круглый стол «Перспективы совершенствования организации оказания помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями: региональный и федеральный аспекты» (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165)
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12:00 Челябинск – Инспекторская поездка главы города Натальи Котовой на очистные сооружения МУП ПОВВ Челябинска, где проходит реконструкция (отъезд в 11:00 от мэрии, пл. Революции, 2)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой «Итоги 2022 года» (Челябинское УФАС, пр. Ленина, 59)
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17:00 Челябинск – Продолжение X Международного театрального фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)
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17:30 Челябинск – Открытая тренировка сборной команды Челябинской области по муайтай, организованная Челябинской областной федерацией тайского бокса (Центр единоборств, Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51, цокольный этаж)
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