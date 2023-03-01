В Ашинском районе выявили новые факты мошенничества с муниципальной землей

В Ашинском районе возбудили уголовное по факту мошенничества с землей. Решение принято по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, ревизоры выявили, что два муниципальных земельных участка с расположенными на них некапитальными объектами были проданы без проведения торгов по льготной цене. Ущерб местному бюджету оценен более чем в 5,4 млн рублей.

«Следственный отдел по городу Аша СУ СК РФ по Челябинской области возбудил еще одно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), – уточнили в КСП. –Сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ России по Челябинской области».

Напомним, в мае минувшего года в аналогичной ситуации было возбуждено дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Тогда ущерб составил 2,9 млн рублей.

Аша, Ольга Арсентьева

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