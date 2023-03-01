На Южном Урале отказались включать сирены оповещения

В Челябинской области отменили комплексную проверку систем оповещения.

Как сообщал уже «Новый День», проверки системы оповещения населения на территории региона с включением электросирен и громкоговорителей должна была пройти сегодня, 1 марта, в первой половине дня.

Однако, как уточнили в ЕДДС Челябинска, комплексная тренировка отменена. По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, проверка пройдет в штатном режиме, без включения сирен и привлечения теле- и радиоканалов. От полномасштабной проверки отказались и в других регионах России. Отметим, что на минувшей и в начале текущей недели было совершено несколько хакерских атак на серверы российских радиостанций, после чего радиоканалы передавали сообщения о воздушной тревоге в различных городах.

Отметим, что проведение проверки системы оповещения в начале весны стало давней традицией. Однако и в минувшем году от нее отступили. Так, запланированную на 2 марта проверку отменили по всей России по решению МЧС. Позднее это мероприятие было намечено на 20 июля, но из-за массовых сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в организациях и учреждениях отказались и от него. Третью попытку намеревались предпринять 5 октября. Однако накануне, 4 октября, в ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что проверка пройдет в штатном режиме, без включения сирен и распространении объявлений на ТВ и радио.

Челябинск, Виктор Елисеев

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