На южноуральской трассе иномарка врезалась в снегоуборочник. Есть жертвы

В Сосновском районе водитель иномарки погиб после встречи со снегоуборочной машиной.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вчера, 28 февраля, около 23:00 на 33 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».
38-летний водитель автомобиля «Hyundai 5389H1» при неустановленных обстоятельствах столкнулся с впереди попутно движущимся автомобилем «Камаз К3340» под управлением 31-летнего южноуральца.
По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, в момент аварии отечественная машина была задействована в расчистке трассы от снега. Удар был настолько сильный, что 38-летний южноуралец оказался заблокирован в салоне своего авто. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшие к месту ДТП спасатели деблокировали его тело с помощью гидравлического инструмента.
Правоохранители устанавливают все причины произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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