Челябинцы могут заглянуть в три эпохи Марка Шагала

В Челябинске покажут работы одного из известнейших художников-авангардистов ХХ века.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств, выставка «Три эпохи Марка Шагала» откроется в пятницу, 3 марта.

«Это ретроспектива ключевых моментов в графическом творчестве Мастера, – рассказали организаторы экспозиции. – Он родился в Российской империи, в маленьком городке Витебск. Непростой творческий путь привел его к признанию на родине, а европейскую славу он обрел после переезда в Париж в 1923 году. Трогательный и романтичный, все время будто бы всматривающийся за границы жизни человека, Марк Шагал изображал мир, наполненный узнаваемыми и близкими каждому образами, при этом наделяя его собственной палитрой, перспективой и даже гравитацией».

Посетителям выставки предлагают совершить вместе с художником «путешествие» от сотворения мира до войн ХХ века, посетив три страны – Россию, Израиль и Францию, которые в разные этапы жизненного и творческого пути были для Шагала и домом, и вдохновением.

Выбранные для выставки сюжеты хорошо знакомы зрителю, отмечают в музее. Например, иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя – самое начало пути, первое сотрудничество с известнейшим парижским издателем Амбруазом Волларом, которое во многом положило начало всемирной известности Марка Шагала, а сами иллюстрации позже принесли художнику Гран-при на Биеннале в Венеции. Зрелый период творчества художника в экспозиции представлен иллюстрациями к Библии. Также на выставке южноуральцы смогут увидеть графические произведения на ключевые темы в творчестве Шагала: малая родина – Витебск, его супруга и муза Белла и другие.

Помимо экспозиции работ одного из известнейших художников-авангардистов, представленных питерской галереей современного искусства PS Gallery, гостей выставки ждут серия мастер-классов «Вдохновляясь Шагалом» и лекции, посвященные истокам творчества мастера и художникам русского Парижа.

Выставка будет проходить в зале имени архитектора Евгения Александрова и продлится до 21 мая сего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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