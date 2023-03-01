Первый замминистра строительства Челябинской области получил 13 лет «строгача»

В Челябинске огласили приговор первому замглавы минстроя региона, попавшемуся на взятке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 1 марта, Центральный районный суд Челябинска признал первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина виновным в получении взятки.

Напомним, чиновника задержали 3 июня 2021 года. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года он получил от представителя коммерческой организации 1 миллион 184 тысячи рублей. За это чиновник содействовал положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к 13 годам колонии строгого режима, со штрафом в 47 миллионов рублей. Кроме того, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в доход государства конфискована сумма взятки.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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