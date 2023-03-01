В Челябинске троих детей госпитализировали после визита в бассейн

В Челябинске у двух десятков детей и взрослых появились признаки отравления после посещения сауны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожные симптомы у южноуральцев появились после детского праздника, который отмечали в водно-развлекательном комплексе на северо-западе областного центра.

Челябинцы решили широко отметить день рождения годовалой дочери. Сняли зал в сауне, расположенной на территории Курчатовского района. Всего на торжество пригласили 10 детей и 10 взрослых. Но праздник не задался.

«Мы пришли, детей много было. Они сразу кинулись в бассейн, – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» мать одного из пострадавших. – И через полтора часа у всех началась рвота, зуд, у детей были красные глаза, а у взрослых головные боли».

В результате двух мальчиков 6 и 7 лет и 13-летнюю девочку госпитализировали в местные больницы. Остальные семеро детей, у которых наблюдались лишь легкие признаки отравления, лечатся дома.

Родители не исключают, что в воде могла быть превышена концентрация хлорки. Это и могло вызвать недомогание у них самих и у детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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