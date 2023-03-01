Южный Урал встретит весну снегом и метелями

Снег и ветер задержатся в Челябинской области до конца недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, снегопады продолжатся на Южном Урале, как минимум, до субботы.

В ночь на четверг, 2 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели. Не изменится ситуация и днем. Температура атмосферного воздуха ночью будет -9,-14 градусов по Цельсию, при прояснении до -17. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -3,-8 градусов. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы – ночью до 15, днем до 17 метров в секунду.

Следующие два дня снегопады продолжатся, а температура начнет понемногу повышаться. Так, в ночь на пятницу, 3 марта, синоптики обещают 12-17 градусов ниже нуля, днем -5, -10 градусов Цельсия. В субботу ночью ожидается 10-15 градусов ниже нуля, днем -1, -6 градусов. При этом скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске в ближайшие три дня синоптики обещают слабый снег, скорость ветра до 12 метров в секунду. Температура в четверг ночью -11, -13 градусов, днем – 3-5 градусов ниже нуля. К ночи пятницы похолодает до -14, -16 градусов Цельсия, днем будет 5-7 градусов ниже нуля. В субботу ночью ожидается -13, -15, днем – 1-3 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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