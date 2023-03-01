Пищепром стал самой устойчивой отраслью в обрабатывающей промышленности России

Пищевая промышленность России адаптировалась к новым условиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производство продуктов, напитков и табака стали одними из драйверов российской промышленности. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Spydell Finance.

Так, если по итогам 2022 года выпуск продуктов увеличился лишь на 0,4%, а напитков – на 3,1%, итоги четвертого квартала 2022-го и января 2023 года говорят о переломе.

Эксперты делают вывод, что основной спад динамики пищевого производства пришелся на начало-середину минувшего года. В конце 2022 – начале 2023 го вырос уже на 1,4%. Правда, пошатнулось производство напитков, показав рост в 0,6%. Но это связано с уходом с российского рынка транснациональных Coca-Cola и PepsiCo.

Зато табачная отрасль показала рост на 1,6%. И это при том, что с 2015 года перспективы ее явно оставляли желать лучшее.

Интересно, что именно эти три сегмента создают 13,3% всей добавленной стоимости всей обрабатывающей промышленности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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